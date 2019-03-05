Отец Децла рассказал о врождённом заболевании сына

Следственный комитет РФ назвал причину смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). Певец скончался от острой сердечной недостаточности. Отмечается, что наличие либо отсутствие наркотиков в крови музыканта СК РФ не подтвердил.

Отец покойного, Александр Толмацкий позже рассказал о врождённом заболевании сына, которое выявило следствие — гипертрофической кардиомиопатии, пишет РИА Новости. Именно оно, по его словам, привело к острой сердечной недостаточности, которая вызвала внезапную кончину артиста, пишет Ura.ru. Он отметил, что такое заболевание может вообще не проявляться в течение жизни, а после стать причиной внезапной смерти, отмечает «Свободная пресса».

Напомним, что Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался 3 февраля в гримерке после своего концерта в Ижевске. Ему было всего 35 лет. Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире НСН выразил свои соболезнования и рассказал о роли Децла в становлении рэпа в России.