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Отец Децла рассказал о врождённом заболевании сына

5 Марта 2019 в 12:19
Отец Децла рассказал о врождённом заболевании сына

Следственный комитет РФ назвал причину смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). Певец скончался от острой сердечной недостаточности. Отмечается, что наличие либо отсутствие наркотиков в крови музыканта СК РФ не подтвердил.

Отец покойного, Александр Толмацкий позже рассказал о врождённом заболевании сына, которое выявило следствие — гипертрофической кардиомиопатии, пишет РИА Новости. Именно оно, по его словам, привело к острой сердечной недостаточности, которая вызвала внезапную кончину артиста, пишет Ura.ru. Он отметил, что такое заболевание может вообще не проявляться в течение жизни, а после стать причиной внезапной смерти, отмечает «Свободная пресса».

Напомним, что Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался 3 февраля в гримерке после своего концерта в Ижевске. Ему было всего 35 лет. Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире НСН выразил свои соболезнования и рассказал о роли Децла в становлении рэпа в России.

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