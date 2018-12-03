«Отец» бифидока объявлен в международный розыск

Создатель кисломолочного напитка «бифидок» и совладелец фармацевтического производства Игорь Вайншток заочно арестован и объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета.

По данным «Коммерсанта», Вайнштоку предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями и невыплате заработной платы сотрудникам. Сейчас Вайншток находится за рубежом. Он не уточнил страну пребывания, однако заявил, что уехал, чтобы не попасть под стражу в России.

Предприниматель отвергает все обвинения в свой адрес, утверждая, что это «часть плана рейдерского захвата» его предприятия, отмечает Ura.ru . Вместе с Вайнштоком в уголовном деле о невыплате зарплат обвиняемым проходит также другой совладелец фармпредприятия - Сергей Иванченко. Суд поместил его под домашний арест.

Бифидок — кисломолочный продукт, который вырабатывается из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного брожения. При этом применяются кефирные «грибки» и добавляются бифидобактерии.