Понедельник
03 декабря
USD 66.53
EUR 75.75
Горячие новости

«Отец» бифидока объявлен в международный розыск

3 Декабря 2018 в 08:33
«Отец» бифидока объявлен в международный розыск

Создатель кисломолочного напитка «бифидок» и совладелец фармацевтического производства Игорь Вайншток заочно арестован и объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета.

По данным «Коммерсанта», Вайнштоку предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями и невыплате заработной платы сотрудникам. Сейчас Вайншток находится за рубежом. Он не уточнил страну пребывания, однако заявил, что уехал, чтобы не попасть под стражу в России.

Предприниматель отвергает все обвинения в свой адрес, утверждая, что это «часть плана рейдерского захвата» его предприятия, отмечает Ura.ru. Вместе с Вайнштоком в уголовном деле о невыплате зарплат обвиняемым проходит также другой совладелец фармпредприятия - Сергей Иванченко. Суд поместил его под домашний арест.

Бифидок — кисломолочный продукт, который вырабатывается из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного брожения. При этом применяются кефирные «грибки» и добавляются бифидобактерии.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.