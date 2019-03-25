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Отчим убил двухлетнюю девочку за флакон спирта

25 Марта 2019 в 11:38
Отчим убил двухлетнюю девочку за флакон спирта

Страшное преступление совершено в Свердловской области. Там мужчина подозревается в убийстве своей двухлетней падчерицы. Как сообщает Ura.ru, произошло это в городе Ирбите.

По данным источника в правоохранительных органах, девочка нечаянно уронила и разбила пузырёк со спиртосодержащим раствором. Пьяный отчим в состоянии исступления несколько раз ударил ножом девочку, которая от полученных ранений скончалась на месте.

Официального подтверждения этого случая пока не было. В Следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области заявили, что комментарий будет распространён позднее.

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