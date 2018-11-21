«Отца» «Ералаша» Грачевского не пустили в Грузию

Создателя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского не пустили в Грузию. Вместе с ним такая же участь ждала продюсера Владимира Пирожка и режиссера Александра Шеина, сообщает телеканал «Рустави 2». По данным «Интерфакса», они прилетели в Тбилиси на открытие кинопоказа российских фильмов – «Свидание с Россией».

В министерстве внутренних дел Грузии не назвали имена деятелей российской культуры, которых отправили обратно авиарейсом, прибывшим из Москвы. В МВД заявли, что их не выпустили с территории аэропорта на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства.

Ранее Борис Грачевский рассказал НСН о том, что сериалы стали лучше кинематографа.

