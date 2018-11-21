Среда
21 ноября
USD 65.59
EUR 75.18
Горячие новости

«Отца» «Ералаша» Грачевского не пустили в Грузию

21 Ноября 2018 в 16:21
«Отца» «Ералаша» Грачевского не пустили в Грузию

Создателя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского не пустили в Грузию. Вместе с ним такая же участь ждала продюсера Владимира Пирожка и режиссера Александра Шеина, сообщает телеканал «Рустави 2». По данным «Интерфакса», они прилетели в Тбилиси на открытие кинопоказа российских фильмов – «Свидание с Россией».

В министерстве внутренних дел Грузии не назвали имена деятелей российской культуры, которых отправили обратно авиарейсом, прибывшим из Москвы. В МВД заявли, что их не выпустили с территории аэропорта на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства.

Ранее Борис Грачевский рассказал НСН о том, что сериалы стали лучше кинематографа.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.