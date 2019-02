Певец Сергей Лазарев будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в мае в Тель-Авиве, передает «Интерфакс». Его номер, вероятно, будет продюсировать Филипп Киркоров.

Лазарев представлял Россию с песней «You Are the Only One» на конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял третье место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.