От панков до Кормухиной. Анонс новичков лайн-апа «НАШЕСТВИЯ-2018»

Организаторы крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля рок-музыки продолжают анонсировать лайн-ап артистов обеих сцен. В юбилейный для радиостанции «НАШЕ Радио» год участники «НАШЕСТВИЯ» исполнят для любителей рок-музыки свои лучшие хиты. Сегодня стало известно, что на «Главную сцену» выйдут:

«Джанго» - после четырехлетнего перерыва Алексей Поддубный со своими музыкантами вновь очарует присутствующих гостей гармонично богатыми мелодиями песен, глубокими текстами и располагающей манерой исполнения.

«Конец фильма» – любимый миллионами слушателей по всей стране коллектив во главе с Евгением Феклистовым готовится исполнить песни, которые у многих ассоциируются с самым счастливым временем жизни – беззаботной юностью. «Ночь одиночества», «Элис», «Юность в сапогах» и другие композиции группы будет подпевать все поле Большого Завидова.

«НАИВ» - культовая панк-группа презентовала в апреле новый альбом «Make Naive Great Again». Лидер группы, Александр ЧАЧА Иванов заявил, что это был последний в их биографии полноформатный релиз, дальше музыканты будут ориентироваться исключительно на выпуск синглов. Хиты легендарного коллектива и песни с новой пластинки прозвучат во всю мощь со сцены «Главного приключения года».

«Ногу Свело!» - музыканты одной из самых оригинальных рок-групп в российской индустрии возвращаются на «Главную сцену» фестиваля с солидными наработками: весь прошлый год коллектив посвятил написанию альбома «Материки моей планеты». Традиционно, уникальная харизма и оригинальные тексты Максима Покровского не оставят равнодушными никого из гостей «НАШЕСТВИЯ» 2018.

Ольга Кормухина и Алексей Белов – Заслуженная артистка России, чей тембр голоса восхищает и волнует душу, выйдет на сцену в дуэте с автором всех песен Алексеем Беловым и поразит всех присутствующих своим неподражаемым вокалом в сочетании с бешеной энергетикой исполнения. Для «Главного приключения года» знаменитый рок-дуэт скрупулезно составляет программу, которая впечатлит всех поклонников таланта Кормухиной-Белова.

«Uma2rmaН» - зажигательные, близкие каждому человеку мелодии и тексты знаменитой группы из Нижнего Новгорода прозвучат в первые выходные августа с «Главной сцены» Большого Завидова. Вечно позитивные музыканты исполнят самые любимые хиты, которые давно вошли в историю не только группы, но и отечественной рок-музыки.

Тем временем, пополняется список артистов второй сцены «НАШЕ 2.0», на которой выступят «Ангел НеБес», «Биртман», «Монеточка» и «Нервы».

Напомним, билеты на «Главное приключение года» можно приобрести на сайте фестиваля nashestvie.ru. Подробности и полный лайн-ап можно найти на сайте nashestvie.ru и в социальных сетях радиостанции «НАШЕ Радио».