От лихорадки Ласса в Нигерии за 2 месяц погибли более 100 человек

Нигерийский центр по контролю заболеваний опубликовал сообщение о том, что с начала года лихорадка Ласса уже унесла жизни 110 человек. В сообщении также говорится, что сейчас 353 человека уже заражены лихорадкой Ласса, передает «Синьхуа».

Всемирная организация здравоохранения 28 февраля подчеркнула, что эпидемия лихорадки Ласса в Нигерии достигла самого высокого уровня за всю историю государства.

Лихорадка Ласса — острое инфекционное заболевание из группы вирусных геморрагических лихорадок с природной очаговостью. Характеризуется тяжелым течением, высоким процентом летальных исходов, поражением органов дыхания, почек, ЦНС, миокардитом, геморрагическим синдромом. При тяжёлом течении заболевания летальность высокая (до 50% и выше). Снижается при проведении своевременного комплексного лечения. При лёгком и среднетяжёлом течении прогноз благоприятный. Период реконвалесценции затяжной.

Все больные лихорадкой Ласса обязательно госпитализируются в специализированные инфекционные отделения с режимом строгой изоляции с круглосуточным медицинским наблюдением. Предпочтительна диета из полужидкой легкоусвояемой пищи без ограничения количества белков и поваренной соли, что соответствует столу № 4 по Певзнеру.

Противовирусное лечение проводят внутривенным введением рибавирина в течение 10 суток (начальная доза препарата — 2 г, затем вводят по 1 г каждые 6 часов в течение 4 суток и по 0,5 г каждые 8 часов в последующие 6 суток). В ранние сроки течения заболевания в ряде эндемичных регионов применяют плазму реконвалесцентов. Патогенетическое лечение направлено на борьбу с шоком, геморрагическим синдромом, сердечной и дыхательной недостаточностью, а также на проведение дезинтоксикационных мероприятий и инфузионной регидратации солевыми растворами. Антибиотики применяют при бактериальных осложнениях.



