Освобождены пятеро осуждённых за беспорядки на Хованском кладбище

Пятеро осуждённых по делу о массовой драке на Хованском кладбище в Москве вышли на свободу. Мосгорсуд признал законным приговор, согласно которому они получили по три года заключения в колонии. Срок наказания им пересчитан согласно новому закону - засчитано время содержания в следственном изоляторе из расчета один день в СИЗО за полтора дня колонии, передает ТАСС.

Массовые беспорядки и перестрелка у центрального входа на Хованское кладбище произошли 14 мая 2016 года. Тогда погибли три человека, более трёх десятков пострадали. Всего обвиняемыми по делу проходят 17 человек. Уголовное дело в отношении части из них слушается в Мосгорсуде.