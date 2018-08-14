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Освобождены пятеро осуждённых за беспорядки на Хованском кладбище

14 Августа 2018 в 19:52
Освобождены пятеро осуждённых за беспорядки на Хованском кладбище

Пятеро осуждённых по делу о массовой драке на Хованском кладбище в Москве вышли на свободу. Мосгорсуд признал законным приговор, согласно которому они получили по три года заключения в колонии. Срок наказания им пересчитан согласно новому закону - засчитано время содержания в следственном изоляторе из расчета один день в СИЗО за полтора дня колонии, передает ТАСС.

Массовые беспорядки и перестрелка у центрального входа на Хованское кладбище произошли 14 мая 2016 года. Тогда погибли три человека, более трёх десятков пострадали. Всего обвиняемыми по делу проходят 17 человек. Уголовное дело в отношении части из них слушается в Мосгорсуде.

 

 

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