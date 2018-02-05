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Освобожденная Елена Мисюрина пообещала вернуться к работе

5 Февраля 2018 в 19:19
Освобожденная Елена Мисюрина пообещала вернуться к работе

Осужденная из-за смерти пациента врач-гематолог Елена Мисюрина, которая была сегодня  по решению суда была освобождена из СИЗО, намерена вернуться к работе в ближайшее время. Об этом сообщает «Интерфакс», отмечая, что несколько дней после освобождения доктор собирается провести дома.

Напомним, Черемушкинский суд Москвы 22 января признал Мисюрину виновной «в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента» и приговорил ее к двум годам колонии общего режима. Позже прокуратура Москвы обжаловала этот приговор.

В ходе сегодняшнего за заседания глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль поручился за Елену Мисюрину и предложил «себя посадить вместо нее».

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