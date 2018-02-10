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«Осушите болото!» Трамп прокомментировал попытку АНБ купить на него компромат

10 Февраля 2018 в 19:02
«Осушите болото!» Трамп прокомментировал попытку АНБ купить на него компромат

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию газеты The New York Times о попытке АНБ купить компромат на него за 100 тысяч долларов у неназванного россиянина, а также вернуть похищенное ранее «секретное кибероружие».

«Я надеюсь, что теперь люди видят и понимают, что здесь происходит. Все это теперь начинает вылезать наружу - осушите болото!» - написал глава государства в Twitter.

Ранее СМИ написали о том, что некий россиянин запросил у АНБ 10 млн долларов за компромат на Трампа и похищенное хакерами «секретное кибероружие», которое пообещал вернуть. В результате переговоров, которые длились несколько месяцев, россиянин согласился передать сведения за 1 млн долларов, который выплачивался бы в течение времени. Однако получи 100 тысяч долларов аноним исчез, ничего никому не передав, пишет ТАСС.

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