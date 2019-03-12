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Остроумова не подтвердила госпитализацию Гафта

12 Марта 2019 в 14:39
Остроумова не подтвердила госпитализацию Гафта

Супруга Валентина Гафта опровергла информацию о якобы срочной госпитализации актёра. «Нет, никакой госпитализации не было, все нормально абсолютно, только что позавтракал», - заявила АГН «Москва» народная артистка России Ольга Остроумова.

Жена Народного артиста РСФР выразила недоумение, откуда берутся все подобные слухи.

Ранее в СМИ появились сообщения о срочной госпитализации Гафта. Якобы он сам обратился за медицинской помощью. 

Как отмечают «Дни.ру», у 83-летнего актёра целый ворох недугов, самый страшный из которых – болезнь Паркинсона. Из-за нее он стал реже выходить на сцену «Современника». В своё время этой же болезнью страдал народный артист СССР Михаил Ульянов.

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