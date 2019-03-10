Останки погибших в Эфиопии россиян поможет вернуть на родину посольство РФ

Посольство России в Эфиопии поможет родственникам троих россиян, погибших на борту Boeing 737, вернуть останки родных на родину. Об этом заявил заведующий консульским отделом миссии Рашид Умяров в эфире телеканала «Россия 24».

«В ходе пресс-конференции, которую организовали представители «Эфиопских авиалиний», было озвучено, что на борту в числе прочих находились трое граждан России. Посольство готово оказать содействие родственникам и близким по вопросам возвращения останков на родину», - сообщил Умяров.

Boeing 737-800 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines со 149 пассажирами и восемью членами экипажа вылетел в Найроби в 08:38 мск и оборвал связь в 08:44 мск. Крушение произошло вблизи эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту самолета находились граждане 33 государств.