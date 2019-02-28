Россия построит два эсминца «Лидер» к концу 2020-х годов

Россия к концу 2020-х годов построит два эсминца с атомной энергоустановкой проекта 23560 типа «Лидер».

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в кораблестроительной отрасли. Там уточнили, что эскизное проектирование эсминца завершено, ведутся научно-исследовательские работы и подготовка техпроекта.

Стоимость создания каждого корабля составит около 100 млрд рублей.

Наибольшая длина эсминцев будет достигать 230 м, водоизмещение составит 20 тыс. тонн. На постройку одного корабля уйдут, по предварительным оценкам, семь лет

Как пишет Ura.ru, «Лидер» сможет нести более 100 высокоточных ракет «Циркон», «Калибр» или «Оникс».