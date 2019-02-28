Россия построит два эсминца «Лидер» к концу 2020-х годов

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в кораблестроительной отрасли. Там уточнили, что эскизное проектирование эсминца завершено, ведутся научно-исследовательские работы и подготовка техпроекта.
Стоимость создания каждого корабля составит около 100 млрд рублей.
Наибольшая длина эсминцев будет достигать 230 м, водоизмещение составит 20 тыс. тонн. На постройку одного корабля уйдут, по предварительным оценкам, семь лет
Как пишет Ura.ru, «Лидер» сможет нести более 100 высокоточных ракет «Циркон», «Калибр» или «Оникс».
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков заявил НСН, что появление «Циркона» на вооружении ВМФ РФ резко ослабит американские авианосные силы в морском противоборстве.