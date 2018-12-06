Основатель «Смотра.ру» вышел на свободу

Осужденный по делу о мошеннических хищениях у страховой компании основатель автосообщества «Смотра.ру» Эрик Китуашвили вышел на свободу, передает корреспондент Агентства «Москва» от СИЗО «Матросская тишина».

Китуашвили поблагодарил всех за поддержку. У следственного изолятора собрались более 100 человек.

Сегодня Мосгорсуд освободил его и вторую фигурантку дела - гражданскую супругу осужденного Анну Каганскую - от отбывания наказания в связи с истечением срока давности по ряду эпизодов дела.

Дорогомиловский районный суд столицы 19 октября признал Э.Китуашвили виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Также суд приговорил Каганскую к трем годам двум месяцам колонии общего режима. Судом установлено, что она являлась сообщницей Китуашвили при совершении преступлений.

Напомним, главное следственное управление МВД по Москве предъявило Китуашвили обвинение в хищении денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих одной из страховых компаний. 20 февраля против него было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следствия, в июне 2008 года он совместно с неустановленными лицами на Каргопольской улице в столице инсценировал хищение дорогостоящей иномарки. Затем злоумышленники представили в страховую компанию заведомо ложные документы. На счет в одном из столичных банков было перечислено страховое возмещение в размере 1,35 миллиона рублей за якобы похищенную и застрахованную автомашину. Тем самым страховой компании был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Китуашвили подозревают в причастности восьми таких преступлений.

Ранее 22 февраля адвокат Сергей Жорин сообщил, что следствие также подозревает Китуашвили в причастности к покушению на жизнь президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, которое было совершено в июне 2009 года.