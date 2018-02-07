Основатель сети пиццерий дал показания по уголовному делу о сбыте наркотиков в заведениях его франшизы

Основателя сети пиццерий «Додо Пицца» Фёдора Овчинникова допросили в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по статье 228 Уголовного кодекса «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупных размерах». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Допрос проходил в Москве, в полиции округа Южное Медведково.

По данным предпринимателя из Коми, дело возбуждено после жалобы некой Екатерины Викторовны Прониной. Она обвинила Овчинникова в том, что он поставляет наркотики из Латинской Америки, где «для прикрытия» открыты его пиццерии по франшизе. Ранее в одной из московских пиццерий «Додо», открытой по франшизе, нашли «закладку» с наркотиками. Сотрудники пиццерии сами вызвали полицию.

«...Это все кажется фантастикой? Латинская Америка? Пиццерии заграницей для прикрытия? Я слушал все это, и хотелось себя ущипнуть, чтобы поверить в реальность происходящего», написал Овчинников.

Бизнесмен также сообщил, что подарил следователю книгу о своей сети пиццерий и намерен искать заявителя Екатерину Пронину, чтобы привлечь ее к ответственности за клевету.

В настоящее время, по данным официального сайта «Додо Пицца», в мире открыто 298 пиццерий, сообщает «7х7». Первая пиццерия открылась в 2011 году в Сыктывкаре. Как отмечается на сайте, благодаря жёстким стандартам и собственной информационной системе она вышла в операционный плюс за два месяца и окупилась менее чем за год.

С 2013 года фирма помогает предпринимателям запустить собственную пиццерию по высоким стандартам. За первые два года партнёры запустили пиццерии в России, Казахстане и Румынии.

В 2015 году открылись первые пиццерии в Литве, Эстонии и Узбекистане. В 2016-2017 открыты пиццерии в Америке, Китае, Великобритании и Кыргызстане.



