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Основатель «Papa John's» покидает совет директоров

5 Марта 2019 в 22:16
Основатель «Papa John's» покидает совет директоров

Основатель американской сети пиццерий Papa John's Джон Шнаттер согласился покинуть совет директоров в рамках мирового соглашения с компанией, что положило конец cудебному процессу, передает ТАСС.

По его данным, компания намерена продолжить сотрудничать с Шнаттером в поисках наиболее подходящего независимого кандидата на должность директора, который не будет связан ни со Шнаттером, ни с хедж-фондом Starboard Value LP, получившим в 2018 году 10% акций компании в обмен на инвестиции. Основатель Papa John's, которому по-прежнему принадлежит около 30% акций, пообещал уйти из совета директоров при условии, что независимый директор будет назначен до ежегодного собрания акционеров в мае 2019 года.

Шнаттеру в 2018 году пришлось уйти в отставку с поста председателя совета после расистского скандала.

Джон Шнаттер открыл свой первый ресторан в 1984 году. С тех пор торговля пиццами с новыми ингредиентами и тестом стали очень популярными. Ресторан очень скоро разросся в сеть. По данным на 2018 год в мире более 5000 ресторанов сети в 46 странах мира.

Первая пиццерия Papa John`s в России была открыта в конце 2003 года в Москве у метро «Проспект Вернадского».


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