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Основатель «Магнита» назвал причины его продажи

4 Апреля 2019 в 17:51
Основатель «Магнита» назвал причины его продажи
ФОТО: yakapitalist.ru

Миллиардер, основатель сети «Магнит» и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий рассказал о причинах продажи ретейлера. В интервью The Bell, он признался, что первой причиной стало постоянное психологическое напряжение, связанное с управлением торговой сетью. Во-вторых, Галицкий сослался на свой возраст. По его словам, в 50 лет не всегда можно эффективно делать то, что удавалось в 35-40 лет.

Третьей причиной, как признался основатель и экс-владелец «Магнита», стала подверженность бизнеса госрегулированию.

Напомним, Сергей Галицкий продал акции «Магнита» в феврале прошлого года, спустя 24 года после основания компании, отмечает Ura.ru.

НСН ранее писала, что в списке бизнесменов, «изменивших Россию и мир», составленномr Forbes, основатель сети продуктовых супермаркетов «Магнит» расположился на втором месте. Его состояние издание оценивает в 3,4 миллиарда долларов. Авторы рейтинга отмечают, что предприниматель делал ставку на регионы, не боясь открывать магазины в маленьких населенных пунктах. 

На первом месте в рейтинге Forbes расположился венчурный инвестор Юрий Мильнер. Замыкает тройку лидеров основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров.

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