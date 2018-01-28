Основатель и владелец IKEA 91-летний Ингвар Кампрад скончался в Швеции

В Швеции на 92-м году жизни скончался основатель и владелец компании IKEA Ингвар Кампрад. Об этом сообщили на странице компании в Facebook.

Там отметили, что Ингвар Кампрад «спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланде».

«Ингвара будет очень не хватать, его семья и сотрудники IKEA по всему миру будут вспоминать о нем с теплотой», — говорится в сообщении.

Кампрад основал IKEA, когда ему было 17 лет. С 1973 по 2014 годы он проживал в Швейцарии, куда уехал в зак протеста против высоких шведских налогов. По состоянию на 2009 год предприниматель был признан самым богатым жителем Швейцарии. Четыре года назад Кампрад вернулся в Швецию.



