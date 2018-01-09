Основатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории

Глава интернет-конгломерата Amazon Джефф Безос признан самым богатым человеком в истории. Как передает ТАСС, агентство Bloomberg оценило его состояние в 105,1 млрд долларов.

Рекордом Безос обязан росту капитализации Amazon, который является крупнейшим мировым онлайн-ритейлером. За первые дни 2018 года стоимость акций компании выросла на на 6,62%, до 1,3 тыс. долларов за бумагу. Журнал Forbes оценивает состояние Безоса чуть ниже, в 104,4 млрд долларов.

Ранее самым богатым человеком в истории считался основатель софтверного гиганта Microsoft. В 1999 году, во время пузыря доткомов его активы оценивались более чем в 100 млрд долларов. Сейчас состояние Гейтса составляет в рейтинге Bloomberg 93,3 млрд долларов, в списке Forbes - 91,1 млрд.