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Ошибочное приземление самолета рассмешило британских телеведущих. Видео

26 Марта 2019 в 09:01
Ошибочное приземление самолета рассмешило британских телеведущих. Видео
Фото: Wikimedia Commons

Ведущие телеканала «Би-би-си» не смогли сдержать смех во время рассказа об инциденте с самолетом авиакомпании British Airways, который вместо немецкого Дюссельдорфа привез пассажиров из Лондона в столицу Шотландии Эдинбург.

Ошибку все присутствующие осознали только после приземления самолета, когда экипаж объявил: «Добро пожаловать в Эдинбург».

Как отмечает Би-би-си, пассажиры подумали, что это шутка. Однако когда пилот попросил поднять руки всех тех, кто все еще хотел попасть в Дюссельдорф, это сделали все пассажиры. Пилот сказал, что понятия не имеет, как это случилось.

Как сообщает РЕН ТВ, самолет дозаправили и он благополучно доставил пассажиров в Дюссельдорф.

Между тем, в авиакомпании сообщили, что ошибка произошла из-за неправильного оформления летных документов, отмечает Газета.ру.

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