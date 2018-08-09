Испанская ракета подожгла Эстонию

Специалисты, отправившиеся на поиски остатков ракеты, которую испанские военные случайно сбросили на Эстонию, обнаружили лесной пожар в районе поисков. Пожарные сейчас тушат огонь в лесу Ярвамаа в районе Йыэкюла, где приземлилась ракета. Об этом сообщил представитель Сил обороны страны Айво Вахеметс, передает Postimees.

По его словам, после того, как пожар будет потушен, специалисты возобновят поиски ракеты, чтобы установить точное место ее приземления. Доступ в район до окончания операции ограничен для населения.

Ранее сообщалось, что боевая ракета была по ошибке запущена с истребителя ВВС Испании в небе над Эстонией, пишет «Газета.ру».



