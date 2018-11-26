Ощадбанк отсудил у России $1,3 млрд за Крым

Украинский Ощадбанк объявил, что выиграл в Парижском арбитражном суде иск против Российской Федерации о взыскании ущерба из-за утери активов в Крыму. Российская сторона должна заплатить 1 миллиард, 300 миллионов долларов плюс проценты.

Государственный Ощадбанк был создан на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине. В мае 2018 года суд в Гааге обязал Москву возместить Киеву потерю крымских активов по иску 19 предприятий на сумму около 160 миллионов долларов, хотя они требовали восемь миллиардов долларов.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил ранее в эфире НСН, что российский «Сбербанк» может подать в суд на Ощадбанк.