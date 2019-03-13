Осетинский депутат избил педагога на глазах у учеников

Депутат Василий Гогичашвили, фото vk.com

Осетинский депутат избил на глазах у детей учителя во время урока. Об этом сообщили родители и сотрудники школы № 4 в Ардоне в Северной Осетии. Они обратились с жалобой в полицию, сообщает Телеканал «360».

Сообщается, что местный депутат ворвался в кабинет, где проходил урок одного из начальных классов школы, после чего стал избивать и таскать учителя за волосы. После этого он протащил педагога на соседний этаж к кабинету директора. Свидетелями случившегося стали дети, у многих из которых случилась истерика.

Нападавшим оказался дядя одной из учениц школы. Уточняется, что накануне у одной из учащихся пропали деньги в размере 70 рублей из раздевалки, где она их и оставила. Помимо девочки там находились еще трое, в том числе и родственница депутата. Чтобы найти пропавшие деньги учителя хотели провести с ними беседу. Видимо, это и вызвало такую бурную реакцию дяди.

Руководство школы написало на депутата заявление в полицию. Учителя также поддержали родители школьников.