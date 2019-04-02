Оригинальные места для заключения брака появятся в Москве

Столичные молодожены смогут зарегистрировать свой брак в самых необычных и красивых местах города. Первые площадки откроются 4 мая накануне народного праздника Красная горка. Десять из них будут тематически украшены для молодоженов. Уточняется, что именно в этот день празднуется большое количество свадеб.

Церемонию 4 мая можно будет провести в особняке Спиридонова, усадьбе Муравьевых-Апостолов, храме Христа Спасителя, «Москвариуме», Московском планетарии. В этот же день для молодоженов откроются башни «Федерация» и «Меркурий», стадион «Спартак», ресторан на Овчинниковской набережной и Дом торжеств на Воробьевском шоссе.

Как сообщает Москва 24, новые площадки для торжественной регистрации брака будут по-особому украшены, а молодоженов поздравят известные артисты. Например, усадьбу Муравьевых-Апостолов украсят декорации по мотивам «Алисы в Стране чудес» с ожившими шахматными фигурами и красочными 3D-инсталляциями. В особняке Спиридонова расцветет «райский сад», а в программу праздника войдут свадебный квест, выступления шоу-балета и фокусника.

Влюбленные смогут зарегистрировать брак в живописных местах столицы, пишут «Дни.ру». Среди них особняк с величественными колоннами и лепниной на потолках в Большом Знаменском переулке, Останкинская телебашня со стеклянным полом и открытой смотровой площадкой.

Откроются для молодоженов и стадион спорткомплекса «Лужники», а также лучшие рестораны столицы. Ценители искусства смогут оформить брак среди живописных картин в галерее «Центр искусства. Москва» или в театре «Школа современной пьесы», а также в Доме музыки или в библиотеке искусства имени А.П. Боголюбова.

Перечень необычных площадок регистрации брака может меняться с учетом пожеланий москвичей.