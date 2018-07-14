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Организаторы подвели итоги ЧМ-2018

14 Июля 2018 в 11:30
Организаторы подвели итоги ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу в России получился успешным и доказал всему миру, что наша страна является футбольной державой. Такое мнение высказал в беседе с журналистами генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«Посещаемость игр - 98%, эти цифры нас приятно удивили. Мы всему миру показали, что любим футбол, что мы футбольная страна", - сказал Сорокин журналистам», - сказал Сорокин РИА Новости.

Он отметил, что за все время проведение ЧМ-2018 на стадионах не было ни одного инцидента.

Глава Оргкомитета «Россия-2018»Аркадий Дворкович также назвал ЧМ «настоящим успехом». Дворкович отметил, что это мнение разделяют и болельщики, и телезрители по всему миру.

«Города справились и в части гостеприимства, и в части безопасности. Самое главное, что наши граждане показали, кто мы, показали, что Россия открытая и дружелюбная страна», - сказал Дворкович.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. В субботу в Санкт-Петербурге пройдет матч за 3-е место между сборными Англии и Бельгии. Финал мирового первенства состоится в воскресенье в «Лужниках» между Францией и Хорватией.

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