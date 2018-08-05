Организаторы «НАШЕСТВИЯ» гарантируют сохранение природы

Вопрос соблюдения экологических норм – одна из важных составляющих «НАШЕСТВИЯ». В этом году организаторы фестиваля отмечают, что поле остаётся очень чистым. Причём положительная тенденция связана не только с качественной уборкой, но и с ростом сознательности посетителей. Об этом на заключительной пресс-конференции организаторов в пресс-центре НСН на поле фестиваля рассказал заместитель генерального директора, продюсер «НАШЕСТВИЯ- 2018» Андрей Матвеев.

«Это обусловлено не только нашей работой, но ещё и публикой, которая повзрослела в этом плане очень сильно. Всё кладётся в урны, мало увидишь человека, который кидает банку себе под ноги. В вечернее время соблюдать чистоту сложнее, но с рассветом клининговые службы всё собирают. Для нас экология очень важная страница. Сейчас в России существует жёсткое экологическое законодательство. Просто так оставить на поле после себя мусор не удаётся никому. Здесь в Завидове рядом прекрасные заповедные места. Для нас самое главное, чтобы поле оставалось зелёным, чтобы мы на следующий год сюда приехали как на первозданное место», - отметил Андрей Матвеев.

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит 3, 4 и 5 августа в Большом Завидове Тверской области. На трёх сценах выступили более 150 исполнителей. Закроет фестиваль Сергей Шнуров с «Группировкой Ленинград», по окончании выступления зрителей ждёт грандиозный салют.