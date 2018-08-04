Организаторы «НАШЕСТВИЯ-2018» не исключили приглашение Киркорова

«НАШЕСТВИЕ» не замыкается в рамках одного формата. На фестивале появляются артисты разных жанров, не всегда в русле «НАШЕГО Радио», однако это делается специально, чтобы людям было интересно. Об этом на пресс-конференции НСН в пресс-центре на поле «НАШЕСТВИЯ-2018» рассказала программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Анастасия Рогожникова. Она не исключила, что в будущем на «НАШЕСТВИИ» может появиться даже Филипп Киркоров.

«Мы каждый год анкетируем наших зрителей и, как только мы поймём, что количество заявок на выступление Киркорова будет максимально большим, мы конечно его пригласим», - отметила программный директор «НАШЕго Радио».

В свою очередь медиадиректор фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2018», сопредседатель конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» Сергей Горбачёв отметил, что предпосылки для приглашения Киркорова уже есть:

«Первый шаг уже сделан. В прошлом году на выборах президента «НАШЕСТВИЯ» Киркоров попал в шорт-лист. Понятно, что это была антитеза, но, как говорится, лиха беда начало».

Заместитель генерального директора, продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2018» Андрей Матвеев считает, что от Киркорова можно ждать сюрпризов, в случае его появления на «НАШЕСТВИИ».

«Профессионализм Филиппа Бедросовича очень высок. Думаю, если он получит такое предложение, он подготовит выступление, которое всех поставит здесь на уши», - подчеркнул Андрей Матвеев.

Организаторы фестиваля также допускают возможность выступления на «НАШЕСТВИИ» зарубежных рок-музыкантов, правда для этого исполнители должны запеть на русском языке.

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Тверской области на территории Большого Завидова с 3 по 5 августа. На Главной сцене, а также сценах «НАШЕ 2.0» и «Высоцкий» выступят более 150 исполнителей.