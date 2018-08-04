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Организаторы «Нашествия-2018»: Молодым музыкантам открыт путь на главную сцену

4 Августа 2018 в 15:15
Организаторы «Нашествия-2018»: Молодым музыкантам открыт путь на главную сцену

Молодые исполнители всегда имеют шанс попасть на главную сцену фестиваля «НАШЕСТВИЕ», всё зависит только от уровня их мастерства и оригинальности. Об этом на пресс-конференции НСН в пресс-центре на поле «НАШЕСТВИЯ-2018» рассказала программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Анастасия Рогожникова.

«У нас в этом году есть третья сцена «Высоцкий», где представлены молодые исполнители. Я всем рекомендую заниматься музыкой, творчеством и добиваться успехов, чтобы выступить на главной сцене. Молодых интересных групп немало, в этом можно убедиться, посещая концерты в Москве, Санкт-Петербурге, других крупных городах», - отметила программный директор «НАШЕго Радио».

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Тверской области на территории Большого Завидова с 3 по 5 августа. На Главной сцене, а также сценах «НАШЕ 2.0» и «Высоцкий» выступят более 150 исполнителей.

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