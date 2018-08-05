Организаторы: «НАШЕСТВИЕ-2018» обошлось без пробок

Вопрос заезда на «НАШЕСТВИЕ-2018» был полностью решён. В этом году удалось избежать пробок, несмотря на то, что зрители стали подъезжать раньше объявленного срока. Об этом на заключительной пресс-конференции НСН в пресс-центре на поле фестиваля рассказал заместитель генерального директора, продюсер «НАШЕСТВИЯ- 2018» Андрей Матвеев.

«На этот раз к нам приехали очень много людей раньше открытия. Такого никогда не было. Я ехал на поле в 7 утра в четверг, и машины уже стояли, хотя открытие было объявлено на 18:00. Мы их начали пускать в 14:00. За это время накопилось с один километр машин. Мы быстро раскидали эту пробку, в итоге у нас совершенно спокойное движение, несмотря на то, что существует трафик дачников в пятницу, сегодня будет трафик дачников на выезд. Мы уверены, что сегодня люди очень оперативно также уедут. Проблемы в движении могут возникнуть только в Клину или Солнечногорске. Думаю, что полиция позаботится от том, чтобы все оперативно доехали до дома», - отметил продюсер «НАШЕСТВИЯ- 2018» .

Воскресенье, 5 августа – завершающий день фестиваля «НАШЕСТВИЯ-208», который открылся в пятницу, 3 августа, в Большом Завидове Тверской области. За эти дни на трёх сценах выступили более 150 исполнителей. Хэдлайнером закрытия на главной сцене станет Сергей Шнуров с «Группировкой Ленинград». Выступление должно начаться в 22:30. Финальную точку поставит грандиозный салют.