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Организаторы Игр-2018 рассказали о количестве проданных билетов

31 Января 2018 в 18:15
Организаторы Игр-2018 рассказали о количестве проданных билетов

На Олимпиаду в Южной Корее продано около 74% билетов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные, которые предоставил глава оргкомитета Олимпийских игр Ли Хи Бом. Он предположил, что к моменту начала соревнований все оставшиеся билеты будут реализованы.   

В настоящий момент продать осталось 278 тысяч билетов из 1,07 млн, в том числе - на торжественную церемонию открытия Игр в Пхенчхане.

Добавим, ранее сегодня во время встречи с российскими олимпийцами Владимир Путин извинился за ситуацию, которая сложилась с зимней Олимпиадой в Южной Корее.

«Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить», - приводит RT слова президента России.

Зимние олимпийские Игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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