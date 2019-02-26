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Организаторы Евровидения откликнулись на скандал с Maruv на Украине

26 Февраля 2019 в 09:55
Организаторы Евровидения откликнулись на скандал с Maruv на Украине

Организаторы конкурса «Евровидение» выступили с комментариями по ситуации с певицей Maruv, которая решила отказаться представлять Украину на конкурсе, который пройдёт в этом году в Тель-Авиве. В официальном сообщении подчёркивается, что каждый вещатель, принимающий участие в творческом состязании, несёт ответственность за выбор своего участника для Евровидения в соответствии с правилами.

Как отмечает RT, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) приступила к переговорам с другим кандидатом, который может стать представителем Киева на конкурсе.

Под псевдонимом Maruv выступает украинская певица Анна Корусун. Она стала победительницей в национальном конкурсном отборе среди украинских зрителей, однако заявила, что отказывается от участия в «Евровидении-2019». Певица объяснила это тем, что «не готова связывать себя кабальными условиями контракта и превращать свое пребывание на конкурсе в промо-акции украинских политиков», передает Ura.ru.

Исполнительница поведала о семичасовых переговорах с НОТУ, которые закончились безрезультатно. При этом, певица готова была отказаться от выступлений в России, на чём настаивали представители НОТУ. «Я — музыкант, а не бита на политической арене», — резюмировала Maruv в соцсетях.


В самой НОТУ заявляли, что основной причиной отказа от подписания контракта стало то, что певица отказалась стать «выразителем мнения украинского общества в мире». Также они отметили, что вокруг Maruv возник информационный шум в России, которая встала на её защиту, передают  «Известия».

В этом году «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев.

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