Организатор ячейки ИГ задержана ФСБ на юге России

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жительницу Астраханской области по подозрению в организации ячейки группировки «Исламское государство» - организации, признанной террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Как отмечает RT , задержанная занималась сбором средств через мессенджер Telegram с целью финансирования терроризма в Москве, Астрахани, Томске, в республиках Северного Кавказа. Одна из организаторов террористической ячейки собиралась отправиться в Сирию для совершения теракта.

По данным ФСБ, подозреваемая также распространяла в соцсетях экстремистские материалы, давала советы о конспирации участникам подполья. У неё в квартире найдена литература экстремистского содержания, а также платёжные карты и сотовые телефоны. Как уточняет Ura.ru , операция по задержанию проведена ФСБ совместно со Следственным комитетом.

В конце январе ФСБ отчиталась о ликвидации на юге России законспирированной ячейки, управлявшейся с территории Сирии. Её участники также собирали деньги для террористической деятельности.