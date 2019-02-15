Пятница
15 февраля
USD 66.54
EUR 75.05
Горячие новости

Организатор ячейки ИГ задержана ФСБ на юге России

15 Февраля 2019 в 11:00
Организатор ячейки ИГ задержана ФСБ на юге России

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жительницу Астраханской области по подозрению в организации ячейки группировки «Исламское государство» - организации, признанной террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Как отмечает RT, задержанная занималась сбором средств через мессенджер Telegram с целью финансирования терроризма в Москве, Астрахани, Томске, в республиках Северного Кавказа. Одна из организаторов террористической ячейки собиралась отправиться в Сирию для совершения теракта.

По данным ФСБ, подозреваемая также распространяла в соцсетях экстремистские материалы, давала советы о конспирации участникам подполья. У неё в квартире найдена литература экстремистского содержания, а также платёжные карты и сотовые телефоны. Как уточняет Ura.ru, операция по задержанию проведена ФСБ совместно со Следственным комитетом.

В конце январе ФСБ отчиталась о ликвидации на юге России законспирированной ячейки, управлявшейся с территории Сирии. Её участники также собирали деньги для террористической деятельности.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.