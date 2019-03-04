Орешкин заявил об интересе поработать президентом

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ему интересна перспектива поработать на посту президента России, пишет «Коммерсант». Он отметил, что может рассуждать на эту тему только абстрактно, но как управленец видит в такой работе интерес «с точки зрения сути и содержания».

«Но главное, конечно же, это не интерес, главное — есть ли польза для страны и людей», — заметил министр.

Также глава МЭР отметил, что работа главы государства «чудовищна с точки зрения нагрузки». ««Понятно, что чем выше уровень, тем больше нагрузка. И если ты хочешь реально что-то сделать для страны, эта нагрузка сумасшедшая», — приводит слова министра RT.

Напомним, в июне Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал о своём возможном преемнике. В эфире НСН президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко объяснил, из какого круга президент может подобрать себе достойную замену.