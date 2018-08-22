Орешкин призывает отказаться от обсуждения плана изъятия сверхдоходов

Министр экономического развития Максим Орешкин призвал прекратить обсуждение предложения об изъятии у ряда российских компаний «сверхдоходов», с которым выступил помощник президента России Андрей Белоусов.



Глава ведомства подчеркнул, что правительство России еще в начале лета 2018 года назвало основные направления своей налоговой политики и он не считает нужным менять принятое решение.



Ранее реализацию предложений Белоусова назвал «нецелесообразной» глава Минпромторга Денис Мантуров.



В начале августа стало известно, что Белоусов направил Владимиру Путину предложение об изъятии «сверхдоходов» у ряда крупных компаний. По оценке Белоусова, это могло бы принести казне 513,7 млрд руб., необходимых для выполнения положений майских указов, передает РБК.

59-летний Андрей Рэмович Белоусов — помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации, доктор экономических наук, член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования», член редакционного совета журнала «Форсайт».