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Орешкин объяснил, зачем его прервали в Госдуме

6 Марта 2019 в 19:20
Орешкин объяснил, зачем его прервали в Госдуме

Министр экономического развития Максим Орешкин объяснил, почему спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал его выступление в парламенте, и депутаты перенесли доклад на другой день. По словам Орешкина, его выступление было посвящено приоритетам экономического развития и реализации нацпроекта по малому и среднему бизнесу.

Однако Володин предложил обсудить более широкую экономическую повестку, которая касалась правительства в целом. Как отметил министр, он подробно рассказал о мероприятиях, которые организуются в рамках выполнения нацпроектов по производительности и по малому и среднему бизнесу, передает РИА Новости.

Глава Минэкономразвития назвал оправданным перенос сроков своего доклада в Госдуме на конец марта – начало апреля. Он также согласился со спикером нижней палаты парламента в том, что вопрос действительно требует детального рассмотрения. Депутаты, в частности, хотят понять, какие законы требуется принять для помощи процессу выполнения указаний президента РФ.

Как отмечает «Свободная пресса», конфуз Орешкина оперативно прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал решение перенести выступление министра «рабочим процессом».


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