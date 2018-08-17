«Оренбург» вышел на первое место в чемпионате России по футболу

«Оренбург» обыграл «Анжи» со счетом 3:1 в гостевом матче четвертого тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Денис Попович, Алексей Сутормин и Андреа Чуканов, у проигравших гол забил Иван Новосельцев..

В турнирной таблице «Оренбург» вышел на первое место, набрав девять очков после четырех матчей, передает ТАСС.

16 мая 2016 года «Газовик» впервые в своей истории оформил выход в РФПЛ по итогам сезона 2015/16.

25 мая 2016 года клуб был переименован в «Оренбург», в том числе и после заявления президента РФС Виталия Мутко о том, что «не должно быть в одной лиге клубов, принадлежащих одной структуре», генеральным спонсором оренбуржцев является «Газпром добыча Оренбург» — дочернее предприятие ПАО «Газпром».

В сезоне 2016/2017 Оренбург занял 13 место и в переходных матчах уступил «СКА-Хабаровск» (0:0; 0:0 (3:5)) и вылетел из РФПЛ в ФНЛ.

6 мая 2018 года ФК «Оренбург» вернулся в РФПЛ по итогам сезона 2017/18.