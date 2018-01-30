Орбиту МКС скорректировали

Орбиту Международной космической станции (МКС) «подняли» на 600 метров. Как пишет ТАСС, ссылаясь на подмосковный Центр управления полетами, это было сделано с помощью двигателей модуля «Звезда». Теперь средняя высота орбиты полета МКС составляет 404,8 километра.

Специалисты отмечают, что коррекция была выполнена для создания условий для выведения на орбиту грузовика «Прогресс МС-08». Его запуск намечен на 11 февраля.

Отметим, предыдущая коррекция состоялась 17 января, тогда среднюю высоту орбиты станции «подняли» на 400 метров.