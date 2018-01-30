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Орбиту МКС скорректировали

30 Января 2018 в 18:54
Орбиту МКС скорректировали

Орбиту Международной космической станции (МКС) «подняли» на 600 метров. Как пишет ТАСС, ссылаясь на подмосковный Центр управления полетами,  это было сделано с помощью двигателей модуля «Звезда». Теперь средняя высота орбиты полета МКС составляет  404,8 километра.

Специалисты отмечают, что коррекция  была выполнена для создания условий для выведения на орбиту грузовика «Прогресс МС-08». Его запуск намечен на 11 февраля. 

Отметим, предыдущая коррекция состоялась 17 января, тогда среднюю высоту орбиты станции «подняли» на 400 метров.

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