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«Опять сбоит»: Пользователи жалуются на перебои в работе Instagram

22 Марта 2019 в 10:58
«Опять сбоит»: Пользователи жалуются на перебои в работе Instagram

Пользователи Instagram по всему миру жалуются на сбои в работе сервиса. Как пишет ТАСС, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который следит за работой интернет-ресурсов.

Эксперты подчёркивают, что сложности с доступом к сервису начались в час ночи по московскому времени. О проблемах сообщали жителей США, России, Японии, Австралии, Сингапура и ряда других стран. Пользователи сообщали о том, что не могут войти в аккаунт или испытывают проблемы с обновлением ленты новостей, отмечает RT.

Напомним, сбой в работе Facebook, который произошёл на минувшей неделе, оказался крупнейшим в истории социальной сети. Об этом сообщает ВВС. На проблемы с доступом к аккаунтам пожаловаться не только пользователи самой соцсети, но и сервиса Instagram и мессенджера WhatsApp, которые принадлежат Facebook.

О проблемах сообщали жители США, России, Бразилии, Индии, Великобритании, Португалии и ряда других стран, отмечают argumenti.ru. Представители компании завили, что сбой не связан с какой-либо хакерской атакой, однако причины произошедшего так и не назвали.

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