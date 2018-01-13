Опубликованы карды уничтожения боевиков, обстрелявших авиабазу Хмеймим

Мобильная диверсионная группа боевиков, которая устроила минометный обстрел авиабазы Хмеймим 31 декабря, уничтожена в ходе спецоперации. Кадры уничтожения террористов опубликованы Минобороны.

На видео показан момент прибытия боевиков на свою базу возле западной границы Идлиба, а затем их уничтожение во время пересадки в микроавтобус.

Как сообщили в Минобороны, диверсанты были уничтожены высокоточным боеприпасом «Краснополь».





Помимо этого, было уничтожено место сборки и хранения беспилотников, добавили в МО.





Напомним, боевики пытались атаковать Хмеймим дважды. В результате атаки 31 декабря 2017 года погибли двое российских военных. Второе нападение произошло в ночь на 6 января, тогда боевики использовали 13 беспилотников с самодельными минами. Шесть из них удалось перехватить, остальные были сбиты, пишут «Известия».