Опубликованы кадры с места падения Ан-148 в Подмосковье

В Сети появились первые кадры с мета катастрофы самолета Ан-148 «Саратовский авиалиний» в Подмосковье.

На ролике, опубликованном на канале YouTube, видны разбросанные по заснеженному полю оранжевые обломки фюзеляжа. Очевидцы за кадром сообщают, что вместе с обломками самолета по снегу разбросано много почтовых конвертов. Они сделали предположение, что лайнер перевозил посылки и письма «Почты России».





Самолет Ан-148 разбился в воскресенье в Раменском районе Московской области через 10 минут после вылета из «Домодедово». На борту лайнера находился 71 человек, никто не выжил.