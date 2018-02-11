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Опубликованы кадры с места падения Ан-148 в Подмосковье

11 Февраля 2018 в 16:41
Опубликованы кадры с места падения Ан-148 в Подмосковье

В Сети появились первые кадры с мета катастрофы самолета Ан-148 «Саратовский авиалиний» в Подмосковье.

На ролике, опубликованном на канале YouTube, видны разбросанные по заснеженному полю оранжевые обломки фюзеляжа. Очевидцы за кадром сообщают, что вместе с обломками самолета по снегу разбросано много почтовых конвертов. Они сделали предположение, что лайнер перевозил посылки и письма «Почты России».


Самолет Ан-148 разбился в воскресенье в Раменском районе Московской области через 10 минут после вылета из «Домодедово». На борту лайнера находился 71 человек, никто не выжил.

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