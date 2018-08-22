Опубликовано видео загоревшегося двигателя Ту-204, экстренно севшего в Уфе

В сети появилось видео, на котором видно загоревшийся двигатель самолёта Ту-204, которому пришлось вернуться в аэропорт Уфы и совершить экстренную посадку. Кадры были сняты пассажирами, находившимися на борту лайнера.

Ранее СМИ сообщили, что самолёту, на борту которого находилось 202 пассажира, пришлось экстренно вернуться в Уфу из-за загоревшегося сразу после взлёта двигателя. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает Ura.ru . Сейчас с людьми, которые летели в Сочи работают психологи и представители авиакомпании Red Wings, которой принадлежит воздушное судно.

Инцидент произошёл около пяти утра по местному времени.