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Опубликовано видео танца и тоста Путина на свадьбе в Австрии

19 Августа 2018 в 11:32
Опубликовано видео танца и тоста Путина на свадьбе в Австрии

В Сети появилось видео с участием президента Владимира Путина, сделанные на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль в субботу, 18 августа.

На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, запечатлено, как российский лидер станцевал с невестой, а после за праздничным столом произнес длинный тост на немецком языке во славу молодоженов.

Заснял оператор и выступление Кубанского казачьего хора, который приехал на свадьбу в Австрию вместе с президентом РФ. Музыканты исполнили несколько композиций, в том числе «Многая и благая лета!» и «Любо, братцы, любо», а также песню на немецком языке, которой подпевали все гости.


Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин подарил молодоженам тульский самовар, картину с пасторальным пейзажем, а также антикварную масловыжималку, пишет Газета.ру

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