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Опубликовано видео свадьбы Поклонской

15 Августа 2018 в 19:27
Опубликовано видео свадьбы Поклонской

В интернете появилась видеозапись со свадьбы депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской. Его распространило издание Daily Storm. По его данным, довольной скромный банкет стоимостью 90 тысяч рублей прошел в ресторане крымского посёлка Береговое под Ялтой. На нем присутствовали 35 человек.

Поклонская сочеталась браком с главой аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьёва. Ему 47 лет. Ранее Соловьев работал старшим следователем по особо важным делам следственной части Главного следственного управления Федеральной службы налоговой полиции РФ, затем возглавлял аппарат комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции.

Свадьба состоялась в минувшие выходные. На кадрах запечатлено, как народная избранница танцует, а также её новый супруг. Ранее она уже была замужем, воспитывает дочь от первого мужа.

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