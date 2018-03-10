Опубликована полная версия интервью Путина NBC

Телеканал NBC опубликовал полное интервью журналиста Мегин Келли с президентом России Владимиром Путиным.



Сотрудница телеканала обсудила с российским лидером темы «вмешательства» в американские выборы, гонки вооружений и отношений России с США.

Президент также заявил, что не связан с миллиардером Пригожиным, не следит за заявлениями всех сотрудников своей администрации и не видит в списке Минюста США повода для привлечения к ответственности россиян.

В ходе разговора с Келли он также вспомнил свою работу в разведке, рассказал о поиске преемника и истиной причине антироссийских санкций.

Также президент рассказал о своей работе в разведке, о поиске преемника и настоящей причине санкций США против РФ.

Интервью не обошлось и без шуток. Путин упомянул мем, где он якобы едет верхом, рассказал о «пурге», которую он иногда слышит от своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, а также объяснил, почему не ведет аккаунт в Twitter.

Полный текст интервью опубликован на сайте Кремля.