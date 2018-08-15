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Опубликована гигарама форума «Машук»

15 Августа 2018 в 20:43
Опубликована гигарама форума «Машук»

Президент России Владимир Путин 15 августа принял участие в работе Северо-Кавказского молодёжного образовательного форума «Машук-2018» в Пятигорске (Ставропольский край).

Владимир Путин отметил, что «деятельность добровольцев, волонтёров для государства чаще всего эффективнее, чем деятельность бюрократических структура. Но для Кавказа это естественное дело, здесь люди с молоком матери впитывают чувства дружбы, желание поддержать близкого и вообще человека».

Сервис gigarama.ru опубликовал на своем сайте отчет об этом событии.

Северо-Кавказский окружной молодёжный форум «Машук» проходит в Пятигорске с 11 по 24 августа в формате двух смен: «Добровольчество» и «Гражданское общество». Форум направлен на создание коммуникативной среды, поддержку молодёжных инициатив, повышения уровня  компетенций и навыков у молодёжи. За 8 лет проведения форума в нём приняли участие около 20 тысяч человек.

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