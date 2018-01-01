«Оптимизм и вера в государство». Порошенко назвал главные ресурсы украинцев

Украинцы никогда не унывают и верят в свое государство. Это главный ресурс страны. Такое мнение высказал президент Украины Петр Порошенко.

И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас» — сказал Порошенко в ходе новогоднего обращение к гражданам.

Он пообещал создать необходимые политические условия для экономического роста и «забрать спичке у тех, кто хочет поджечь страну изнутри».

Также Порошенко пообещал открывать огонь по тем, кто захочет напасть на Украину извне и «как зеницу ока беречь наше единство», пишут «Известия».