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«Оптимизм и вера в государство». Порошенко назвал главные ресурсы украинцев

1 Января 2018 в 11:55
«Оптимизм и вера в государство». Порошенко назвал главные ресурсы украинцев

Украинцы никогда не унывают и верят в свое государство. Это главный ресурс страны. Такое мнение высказал президент Украины Петр Порошенко.

И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас» — сказал Порошенко в ходе новогоднего обращение к гражданам.

Он пообещал создать необходимые политические условия для экономического роста и «забрать спичке у тех, кто хочет поджечь страну изнутри».

Также Порошенко пообещал открывать огонь по тем, кто захочет напасть на Украину извне и «как зеницу ока беречь наше единство», пишут «Известия».

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