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Опрос: Встреча с Путиным не повлияла на рейтинг Трампа

18 Июля 2018 в 07:27

Согласно новому опросу Reuters и Ipsos, проведенному после саммита президентов России и США в Хельсинки, более половины  американцев (55%) осудили Дональда Трампа за его подход к России, а 37 процентов опрошенных поддержали его подход, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Наибольшую поддержку в этом вопросе Трамп получил среди республиканцев, где 71 процент респондентов вступились за президента США. Среди демократов доля согласных оказалась гораздо ниже – всего 14 процентов.

В то же время общий рейтинг президента не пострадал, отмечают исследователи. После саммита в Хельсинки 42 процента опрошенных американцев позитивно отзываются о правлении Трампа, а в среднем по июлю этот показатель находится между 40 и 44 процентами.

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