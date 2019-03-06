Опрос: Почти половина россиян не высыпается

Только 53 процента россиян могут заявить, что высыпаются. Таковы данные опроса Ipsos за 2018 год, сообщает НСН.

Примечательно, что Россия вошла в топ-10 стран по доле высыпающихся граждан. На первом месте рейтинга оказалась Индии, где этим могут похвастаться 68 процентов респондентов. Вторую строчку заняла Саудовская Аравия — там высыпаются 61 процент граждан. Тройку лидеров замыкает Сербия с 60 процентами участников опроса, которым хватает количества получаемого сна.