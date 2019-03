Опрос: Почти половина россиян не высыпается

Только 53 процента россиян могут заявить, что высыпаются. Таковы данные опроса Ipsos за 2018 год, сообщает НСН.

Примечательно, что Россия вошла в топ-10 стран по доле высыпающихся граждан. На первом месте рейтинга оказалась Индии, где этим могут похвастаться 68 процентов респондентов. Вторую строчку заняла Саудовская Аравия — там высыпаются 61 процент граждан. Тройку лидеров замыкает Сербия с 60 процентами участников опроса, которым хватает количества получаемого сна.

Say they get enough sleep, 2018.



India: 68%

Saudi Arabia: 61%

Serbia: 60%

China: 57%

United States: 54%

Argentina: 54%

Russia: 53%

Germany: 52%

Poland: 50%

Sweden: 50%

South Africa: 49%



(Ipsos)



Longer list: https://t.co/se6eqAAoAr