Опрос: Большинство россиян узнают новости из телепрограмм

Подавляющее большинство жителей России, более 70%, узнают новости из телепрограмм. Об этом говорят данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». На втором месте в списке источников информации расположились новостные сайты в интернете. Замыкают тройку лидеров форумы и социальные сети.

Новости из газет узнают лишь 14% респондентов. Слушают радио для этих целей только 13% опрошенных.

Напомним, в следующем году Россия полностью откажется от телевещания в аналоговом формате. Переход на «цифру» начнется в феврале и пройдет в несколько этапов в течение полугода. Порядок перехода регионов на новый формат вещания еще предстоит определить. Для телезрителей переход с «аналога» на «цифру» должен пройти максимально гладко, возникающие вопросы должны решаться без проволочек, и основная ответственность ложится на региональные власти. Об этом на заседании правительства, где обсуждался вопрос о готовности к переходу на цифровой формат вещания, заявил Дмитрий Медведев.