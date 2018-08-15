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Опрос: Большинство россиян поддерживает уголовное преследование за репосты

15 Августа 2018 в 10:43
Опрос: Большинство россиян поддерживает уголовное преследование за репосты

Уголовное преследование за публикации, репосты и лайки экстремистских материалов в социальных сетях поддерживают 59% россиян. Об этом говорят данные опроса, проведённого институтом общественного мнения «Анкетолог». При этом социологи подчёркивают, что среди молодых людей младше 30 лет сторонников такой радикальной меры борьбы с экстремизмом меньше, чем в возрастной группе от 31 года до 45 лет: 43% против 65%, отмечает Ura.ru.

Также исследование показало, что политику государства по борьбе с экстремизмом в интернете в целом поддерживают 78% россиян.

В свою очередь, ранее управляющий директор компании «ВКонтаке» Андрей Рогозов заявил, что социальная сеть готовит глобальную реформу приватности. Пользователи смогут скрывать свою страницу и делать её доступной только для друзей. Также будет закрыт список людей, сделавших репост той или иной записи. Как отмечает Газета.ру, новые функции необходимы, чтобы защитить пользователей от возможных уголовных преследований за лайки и репосты в соцетях.

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